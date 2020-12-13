شكرا لمتابعة خبر عن معايير أساسية لتقديم الخدمة في مؤسسات الطوافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد نائب رئيس مؤسسة مطوفي الدول العربية، المطوف الدكتور محمد بياري، اليوم الأحد، أن دليل تصنيف مستوى تقديم الخدمة بمؤسسات الطوافة، الذي وضعته وزارة الحج والعمرة، يتضمن 6 معايير أساسية.

وتتضمن تلك المعايير: توصيف الخدمات وآليات التعاقد ومكونات حزم الخدمات وآلية تسعير الخدمة وضمانات تقديم الخدمة، وكل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.

وأوضح الدكتور محمد بياري، إن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ممثلة في لجنة التحول، ستبدأ دراسة هيكلة بعض الإدارات حسب المنظومة المستقبلية في الخطة العامة للتحول لشركات مساهمة مغلقة، سعيا لرفع جودة الخدمة المقدمة للحاج والمعتمر.