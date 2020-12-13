شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك خالد مع رؤساء الدول العربية في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهرت صورة متداولة نادرة ، الملك خالد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير فهد (الملك) مع رؤساء الدول العربية والإسلامية في الحرم المكي الشريف. أظهرت صورة متداولة نادرة ، الملك خالد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير فهد (الملك) مع رؤساء الدول العربية والإسلامية في الحرم المكي الشريف. وتم التقاط الصورة أثناء افتتاح مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة 1401 هــ - 1981 م.

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