لقاح فايزر.. متحدث «الصحة» يكشف الأحد آلية التسجيل وخريطة إصابات «كورونا»

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر كورونا، الأحد، مستجدات لقاحات كورونا في المملكة، وإحصائيات الحالات المصابة والخدمات الصحية المقدمة لها.

كما يتناول العبدالعالي الأوضاع العالمیة لكورونا والموجة الثانیة، وخريطة الإصابات الأسبوعیة في المملكة، كما يوضح أبرز الاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال 937.

ومن جانبه، يتحدث الدكتور عادل الهرف نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، عن تسجيل لقاحات كورونا كوفيد 19 في المملكة العربية السعودية، ويوضح الآلية التي اعتمدت بها الهيئة لقاح فايزر-بيونتك، ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها.

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