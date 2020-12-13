بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار، بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا المصرح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وقال أزار، في تصريحات صحفية: "نتوقع اعتماد استخدام لقاحات أخرى وتوافر عشرات ملايين الجرعات منها خلال الأسابيع المقبلة".

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح التي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيلقون اللقاح أولا.

ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبيين ونزلاء دور المسنين.

وتعهدت السلطات الأمريكية بأن اللقاح سيكون متوفرا لجميع المواطنين بحلول أبريل/نيسان المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية قال إن أكبر تحد يواجهها وشريكتها فايزر بعد إجازة لقاح كورونا في أمريكا سيكون زيادة التصنيع.

وأودت جائحة كورونا بأرواح قرابة 295 ألف أمريكي، حتى الآن، حسب آخر إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.