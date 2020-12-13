شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من شراء الحليب من الباعة المتجولين وتوضح السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للدواء والغذاء من شراء الحليب من الباعة المتجولين حذرت الهيئة العامة للدواء والغذاء من شراء الحليب من الباعة المتجولين وأوضحت الهيئة أنه قد يكون ملوثاً من مصادر مختلفة مثل مخلفات الحيوانات، الحشرات والقوارض، والبكتيريا التي تعيش على جلد الحيوان، كما أن الحليب يعتبر "غير مبستر".

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