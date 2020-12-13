“الزكاة والدخل” توضح مدى تطبيق مبادرة الإعفاء الخاصة بها على ضريبة الاستقطاع

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن مبادرة الإعفاء التي أطلقتها في ظل جائحة “كورونا” تنطبق على “ضريبة الاستقطاع”. وبّينت الهيئة، أن المبادرة نصت على الإعفاء من جميع الغرامات المترتبة على التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية السابقة أو عملية تعديل الإقرارات السابقة أيضاً، وبينها غرامة ضريبة الاستقطاع. Source akhbaar24.argaam





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