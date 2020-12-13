أهل زوجها استولوا على ميراثها.. قصة المرأة التي عين الملك عبدالعزيز نفسه وكيلاً شرعياً لها (فيديو)

︎ :

.



كشفت دارة الملك عبد العزيز قصة المرأة المسنة التي عيّن المؤسس نفسه وكيلاً شرعياً لها في المحكمة بعدما تعرضت للظلم من أقارب زوجها، وأصدر أحد القضاة حكماً لصالحهم.

وروى وزير الحج السابق الدكتور محمود سفري القصة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل عدة سنوات، مؤكداً أن المسنة تُدعى فاطمة الشافعي، وتوفي زوجها في معركة الطائف واستولى أقاربه على ممتلكاته وميراثه وأصدروا حكماً من المحكمة بملكيتهم لها.

وبين أنها أُخبرت بأن هناك ملكاً جديداً يُدعى عبد العزيز في مكة المكرمة، فذهبت إليه مشياً على القدمين، وعندما وصلت إلى قصر السقاف مقر إقامته كان خارجا منه، فنادته بصوت عالٍ بلهجتها البدوية.

وأشار “سفري” إلى أن الملك عبد العزيز طلب منها أن تحكي له قصتها، فأخبرته بأن القاضي حكم لصالح أهل زوجها ظلماً، فطلب الملك المؤسس من أحد رجاله، وكان يُدعى ابن جميعة، أن يكتب للقاضي خطابا بأن الملك سيكون وكيلا لهذه المرأة.

وأكد أن المرأة رجعت بالخطاب إلى الطائف، وذهبت للقاضي الذي كان يطردها باستمرار، وأعطته الخطاب، وعندما رأى ختم الملك عبد العزيز وضع الورقة على رأسه، من الموقف.

Source akhbaar24.argaam

