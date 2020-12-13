Microsoft Edge يجلب عددًا كبيرًا من التحسينات

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أصدرت شركة مايكروسوفت النسخة 88 من متصفحها للويب Microsoft Edge المستند إلى مشروع Chromium مع تحسينات في الأداء لميزة (علامات التبويب النائمة)، وميزة (علامات التبويب العمودية)، والأدوات المحسنة لإدارة ملفات تعريف الارتباط.

ويعمل فريق مايكروسوفت منذ شهر أغسطس على تصحيح أداء Microsoft Edge بشأن معايير الأداء.

وعرضت الشركة في شهر سبتمبر الميزة الجديدة المسماة (علامات التبويب النائمة)، التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من استخدام الذاكرة والمعالج، بالإضافة إلى تقليل الحمل على بطاريات الحاسب المحمول.

ويتم طرح هذه الميزة في الإصدار التجريبي من النسخة 88، وتعمل على تعزيز الأداء عن طريق وضع علامات التبويب غير النشطة في وضع السكون لتحرير موارد النظام لعلامات التبويب النشطة أو التطبيقات الأخرى.

ووفقًا لاختبارات مايكروسوفت الداخلية، تقلل (علامات التبويب النائمة) استخدام الذاكرة بنسبة 32 في المئة في المتوسط، كما تقلل استخدام المعالج بنسبة 37 في المئة في المتوسط.

وتتضمن النسخة 88 من المتصفح خيارًا لوضع علامات التبويب في وضع السكون بعد خمس دقائق من عدم النشاط، وتوفر سياسات جماعية للمسؤولين لإدارة (علامات التبويب النائمة).

ويتضمن المتصفح الآن ميزة جديدة تسمى (تعزيز بدء التشغيل)، التي تجعل تشغيل المتصفح أسرع من خلال تشغيله في الخلفية، وهي ميزة تجريبية حاليًا يتم طرحها لبعض المستخدمين فقط.

وتأتي النسخة 88 أيضًا مع ميزة (علامات التبويب العمودية)، التي تساعد المستخدمين على إدارة علامات التبويب المتعددة.

وتقول مايكروسوفت: تتيح (علامات التبويب العمودية) للمستخدمين نقل علامات التبويب إلى الجانب، حيث تسهل الأيقونات المتموضعة رأسيًا والعناوين الطويلة للمواقع عملية التعرف على علامات التبويب التي يريدون فتحها والانتقال إليها بسرعة.

وهناك مجموعة من التحديثات والتغييرات الأخرى في الإصدار التجريبي من النسخة 88 من متصفح Microsoft Edge، ومن ضمنها إزالة برنامج مشغل الفلاش من شركة أدوبي.

وتستعد أدوبي لإيقاف دعم برنامج مشغل الفلاش في نهاية العام، وأصدرت التحديث الأمني الأخير هذا الأسبوع، كما تحث الأشخاص على إلغاء تثبيت برنامج مشغل الفلاش قبل نهاية العمر الافتراضي.

ويتم بدءًا من 12 يناير 2021 حظر تشغيل المحتوى الفلاشي، وأصدرت مايكروسوفت في الشهر الماضي تحديثًا لنظام التشغيل ويندوز 10 يزيل برنامج مشغل الفلاش نهائيًا.

وتعرض النسخة 88 تنبيهات أمنية في حال تم العثور على كلمة مرور المستخدم في تسريب عبر الإنترنت.

ويجب أن تسهل النسخة الجديدة على المستخدمين إدارة أذونات الموقع، وحذف ملفات تعريف الارتباط من الجهات الخارجية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا فرز ملفات تعريف الارتباط بحسب الجهة، وبحسب الاسم، وبحسب عدد ملفات تعريف الارتباط، وبحسب كمية البيانات المخزَّنة، وبحسب آخر تعديل.

Source aitnews

