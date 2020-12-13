تفاصيل «الحادث الأليم».. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة يحول عرسًا إلى عزاء

ابن شقيق المتوفَّى أكد دفن ذويه..
لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، مساء الأربعاء، جراء حادث مروري عنيف وقع على طريق الرين – البيشة.
وقال عبدالله الخثعمي ابن شقيق المتوفّى مسفر، في تصريحات لبرنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، إن عمه وزوجته وابنه وزوجة ابنه كانوا قادمين يوم الأربعاء الماضي من منطقة الرياض لحضور حفل زفاف كان مقررًا إقامته في خميس مشيط أمس الجمعة، لابن شقيقه، إلا أنهم توفوا جميعًا جراء حادث تصادم مع سائق شاحنة، بين محافظة الرين ومنطقة روتان.
وأكد الخثعمي، أن الجهات المختصة باشرت الحادث ونقلت جثث المتوفين إلى مستشفى الرين العام؛ حيث تأكدت وفاتهم فورًا في مكان الحادث.
وأشار إلى أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة واستلام الجثث صباح الخميس، ونقلها إلى محافظة بيشة؛ حيث تمت الصلاة عليهم بمقبرة جميع ببيشة ودفنهم.
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