شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع مدارس بطاقة 3000 طالب شرق المدينة والان نبدء بالتفاصيل

وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس، عقدًا استثماريًا جديدًا لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات شرق المدينة المنورة، بحضور أمين المنطقة م. فهد البليهشي، على مساحة 21.713 مترًا مربعًا بطاقة تصل إلى 3000 طالب وطالبة.

ويشمل العقد إقامة مشروع تعليمي على طريق هلال بن أمية شرق المدينة المنورة، ليقدم برامج تعليمية مميزة في بيئة جاذبة تحرص على التحسين المستمر في جودة التعليم، وتتلاءم مع البيئة التعليميّة لإثراء المحتوى العلمي والتقني، ومواكبة التطّور العلمي ضمن بيئة تربوية جاذبة ومحفزة على الإبداع والمنافسة بفكر عصري.