شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام السوريين بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

راجع العيادات، أمس الأول، 310 مرضى بمختلف حالاتهم، واستقبلت عيادات الطب العام 58 مريضًا، وعيادة الباطنية 42 مستفيدًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 103 أطفال، وقسم الطوارئ 21 مراجعًا، أما عيادة الأسنان فقد استقبلت 20 حالة، و76 مريضة راجعت العيادة النسوية، فيما قدّمت عيادة الأذن والأنف خدماتها لـ 15 مريضًا، وعيادة التغذية 13 مراجعًا.

وجرى عمل 90 تحليلًا لـ32 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء 30 صورة أشعة لـ22 مريضًا، كما تم إعطاء 66 لقاحًا لـ 26 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 347 وصفة طبية.

ويسعى المركز لتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة للأشقاء اللاجئين في جميع المجالات لتخفيف معاناتهم جراء الظروف التي يمرون بها.