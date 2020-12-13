شكرا لقرائتكم خبر عن 23 طن أغذية لمتضرري فيضانات النيجر والان نبدء بالتفاصيل

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 23 طنًا و112 كيلو جرامًا من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مخيم ليبدروم بنواحي نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 1.512 فردًا.

وتأتي المساعدات في إطار مشروع توزيع 100 طن من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية النيجر، يستفيد منها 18.627 فردًا.