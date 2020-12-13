شكرا لقرائتكم خبر عن 125 ساعة تدريب بيطري للأيتام في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

أطلق فريق مشروع «مهارتي بيدي - 2» لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورة تدريبية في مجال البيطرة بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة مأرب. يستفيد من الدورة 28 متدربا ومتدربة على مدى 125 ساعة تدريبية لتمكينهم في مجال البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي. يأتي مشروع «مهارتي بيدي - 2» لإيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيا واقتصاديا.

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