شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ماجستير «تعليم طبي» بجامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي د. خالد الحميزي أن الخريجين سيكون لهم الأثر الفاعل في رفد القطاع الصحي وتجويد خدماته مع التحسن المتوقع في تطوير مناهج التعليم في الكليات الصحية.
وكشف عن خطة الكلية لطرح عدد من برامج الدراسات العليا خلال الفترة القادمة في مرحلتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات المعلوماتية الصحية والصحة العامة والتعليم الطبي، التي تلبي احتياجات برامج التنمية والتطوير وإثراء الإنتاج البحثي في المملكة، علاوة على أنها ستكون أحد روافد الاستدامة المالية للجامعة.
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