شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خطة التحول بـ «مطوفي» الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أقرت المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية بدء تفعيل المكونات التنظيمية لخطة التحول الممكنة لتطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي من خلال لجنة التحول.

وأوصت المؤسسة خلال اجتماع لجنة التحول بضرورة دراسة هيكلة الإدارات حسب المنظومة المستقبلية في خطة التحول العامة.

وركز الاجتماع، على مناقشة اعتماد الوزارة لدليل التصنيف الكمي والنوعي لخدمات الشركات والتي تهدف إلى تنظيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع مستوى جودتها.

وقدم عضو مجلس الإدارة المشرف على الخدمات الإضافية المطوف أحمد يحيى عرضا لأهم عناصر الدليل، وقامت لجنة مشروع التحول بمناقشة متطلبات الدليل في ظل مشروع التحول لشركة مساهمة مقفلة.

بين نائب رئيس المؤسسة رئيس لجنة التحول المطوف د. محمد بياري أن المؤسسة التزمت بالمعايير التي وضعتها الوزارة في خطة التحول ومن ذلك الالتزام بتطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي.

وأوضح أن دليل التصنيف الذي وضعته الوزارة يتضمن سبع نقاط هي المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة، توصيف الخدمات، آليات التعاقد، مكونات حزم الخدمات، آلية تسعير الخدمة، ضمانات تقديم الخدمة، وأخيرا كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير، لافتا إلى أن الإجراء يستهدف رفع مستوى الخدمة المقرونة بجودتها مع تقديمها بسعر مناسب وواضح لكل حاج ومعتمر وزائر للأراضي المقدسة.

وشدد على أن المؤسسة بالتنسيق مع مقام وزارة الحج تحرص في ملف التحول على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ملف الضيافة وزيادة أعداد القادمين لمكة المكرمة للحج والعمرة والزيارة، وذلك لن يكون إلا بتحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمة وتسهيل كل ما يمكن في رحلة الحاج والمعتمر منذ مغادرته بلاده وحتى عودته سالما غانما. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف م. عباس قطان إن المؤسسة خطت خطوات كبيرة في عملية التحول نحو شركة مساهمة مغلقة تجاوبا مع الأمر الملكي، وبمتابعة وإشراف مباشر من وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأشار إلى أن المؤسسة بنت خطتها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذجا احترافيا في آلية وطريقة التحول ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة التحول المكونة من المطوفين ماهر جمال وم. ياسر السباعي وفايق مداح وم. فهد الأزيبي.