شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف مستفيد من لقاح «الموسمية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، تطعيم 300 ألف مستفيد، ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك منذ انطلاق الحملة التوعوية تحت شعار «نخلي هالموسم سليم» على مستوى المملكة في 15 سبتمبر 2020.

وبين التجمع، ردا على ما نشرته ”الخليج 365”، في عددها الصادر، أمس، حول نقص لقاح الإنفلونزا الموسمية بالدمام، أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 21 مستشفى و123 مركزا صحيا بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى استهداف المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة، والمصابين بضعف جهاز المناعة، والذين يعانون من السمنة المفرطة، والنساء الحوامل، وعامة المجتمع، للتقليل من مخاطر مضاعفات الإنفلونزا ودخول المستشفى أو أي مضاعفات صحية خطيرة.