شكرا لقرائتكم خبر عن 79 % إنجازا بجسر الأمير متعب في الدمام والان نبدء بالتفاصيل
ووجّه رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، خلال زيارة تفقدية نفذتها اللجنة الفنية بالمجلس، أمس، بزيادة الأيدي العاملة، متوقعًا تسليم الجسر بالكامل في أواخر مارس للسنة القادمة 2021.
وبيّن رئيس المجلس أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجدولة الموضوعة، من أجل متابعة مشاريع الحاضرة، والمستجدات التي ترد حول المشاريع.
وأضاف «الشمري» إن الجولة الميدانية تأتي ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، بمتابعة مشاريع الحاضرة، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، ودعم ومساندة الأمانة في تسريع وتيرة الإنجازات للمشاريع التي ينتظرها أهالي حاضرة الدمام، وضمن الجدولة الميدانية المستمرة لرئيس المجلس والأعضاء من مختلف اللجان، لمتابعة مشاريع الدمام.
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