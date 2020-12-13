شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل بوظائف جامعة حفر الباطن الأكاديمية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ جامعة حفر الباطن، استقبال طلبات حملة شهادة الدكتوراة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس «أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ» في 10 تخصصات، اعتبارًا من اليوم الأحد 28-4-1442هـ وحتى 5-5-1442هـ عبر المنصة الإلكترونية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس.

وتشمل التخصصات المطلوبة «الصيدلة، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، التمريض، التغذية الإكلينيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة التصميم الداخلي، علوم البيانات، علوم الحاسب»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني فقط، دون استقبال أي طلب ورقي نهائيًا.

وأفادت الجامعة بأن الشروط تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وكذلك التوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وأن تكون الدراسة عن طريق الانتظام والتفرغ في كل المراحل، واجتياز المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم هي: سيرة ذاتية، نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية، نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية، نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحلة، وفي حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم، وأيضًا بيان خدمة للموظف الحكومي، وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

وأبانت الجامعة أنه ستتاح إمكانية التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط، مع أهمية التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد، كما سيرسل البرنامج رسالة للبريد الإلكتروني لتأكيد الطلب، مع أهمية متابعة المتقدم لحالة الطلب باستمرار من خلال خيار متابعة الطلب على المنصة، حيث سيتم عن طريقها إعلام المرشحين بموعد ومكان المقابلة الشخصية. مؤكدة أنه في حال عدم اكتمال المرفقات يعتبر الطلب لاغيًا، كما لا يعد التقديم ترشيحًا نهائيًا.