شكرا لقرائتكم خبر عن 120 كرسيا وحاوية بواجهة القطيف البحرية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف في تركيب 80 كرسيا و40 حاوية موزعة بالواجهة البحرية في «دارين» و«المحيسنيات»، وذلك ضمن مشاريع الواجهات البحرية بالمحافظة. يأتي ذلك ضمن جهود التطوير الشامل وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة، استمرارا لجهود الأمانة في رفع مستوى أداء الخدمات وتحقيق رضا المستخدمين.

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