شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي الترميم».. مسيرة تطوع لمساعدة الأسر المحتاجة دراسة استحداث بلدية رئيسية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أقر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية في اجتماعه مؤخرا، تنفيذ دراسة متعلقة بدمج واستحداث بلدية رئيسية بمدينة الدمام سيكون لها الأثر في الرفع من مستوى الخدمات في الحاضرة.

وذكر رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، أن المجلس اتخذ قراراً بدراسة تتعلق بدمج واستحداث بلدية بالدمام ستكون تعزيزا لعمل الأمانة؛ مما يساهم في رفع مستوى الخدمات في الحاضرة والعمل بآلية وطابع يساعدان في أن يكون العمل بوتيرة أسرع في ظل التعاون المستمر مع أمانة المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم في ذلك تحديد موقع للبلدية ليخدم كل الأحياء في الحاضرة.

وأضاف الشمري إنه من ضمن قرارات الاجتماع قرار بإنشاء فريق لدراسة وضع مقدمي خدمات التوصيل من ناحية الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهة المعنية لتفعيل قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام المطاعم التعاقد مع جمعيات خيرية ليؤكد أهمية المحافظة على النعمة والطعام المتبقي بعد المناسبات في مواقع الأفراح، وهذا ما يدعونا إليه ديننا الحنيف على أهمية الحفاظ على النعمة والاستفادة من فائض الطعام، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى المحافظة على الأنعام وفائض الأطعمة واستفادة جمعيات حفظ النعمة.

وبيَّن الشمري أن المجلس البلدي يسعى من خلال اجتماعاته الدورية بالعمل بوتيرة سريعة؛ من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، وهذا ما يؤكد أن المجلس يسير وفق خطط ورؤية وأهداف ورسالة يقدمها للمجتمع في العمل معا نحو التطوير ومعالجة كل المشاكل، التي تواجههم من خلال المنصات الرسمية للمجلس، والتي تتم دراستها وعرضها على الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى أن المجلس يعمل على قدم وساق من أجل استمرار العمل ومتابعة المشاريع في الحاضرة بوضع خطط مرسومة ومدروسة للعام المقبل 2021م.