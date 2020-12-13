شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي الترميم».. مسيرة تطوع لمساعدة الأسر المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل

أتاحت جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية الفرصة للزوار الاطلاع على مشاريع ومنجزات الجمعية المختلفة، من خلال عدد من الأركان التعريفية المختلفة ضمن فعالية «ليالي ترميم»، التي أطلقتها تحت مظلة مبادرة «عطاء وطن» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. حمد الخالدي، أن «ليالي ترميم» تتضمن العديد من الأركان، وهي «مشاريع ترميم، والتصميم الداخلي، والتطوع في أعمال الدهان، وأعمال الكهرباء، والتطوع في أعمال الزراعة، والفن التشكيلي»، إضافة إلى إقامة معرض للشركاء يسلط الضوء على مشاركتهم في مشاريع ترميم منازل الأسر الأشد حاجة والأثر النوعي العائد من تلك الشراكات.

وأشار الخالدي إلى أن الفعالية، تستهدف توطيد العلاقات والتعريف بمشاريع الجمعية لأصحاب المصلحة وتسجيل أكبر عدد من اللقاءات مع نخبة المجتمع والمهتمين لتحسين وتطوير تقديم خدمة الترميم بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية.

وبيَّن أن الزائر شاهد عددا من الفيديوهات الخاصة بمشاريع ومبادرات الجمعية بتسجيل صوتي واستعراض مسيرة التطوع في ترميم، وتتضمن الفيديوهات إنجازات للتطوع وأبرز مشاركات المتطوعين وجدار قصة ترميم، الذي يحتوى على تصميم جرافيكي عن قصة مسيرة ترميم، وركن تفاعلي لعدد من المتطوعين والمتطوعات ينفذون بشكل حي أعمال الدهان والسباكة والكهرباء وتركيب السيراميك كنموذج لإبراز الأعمال، التي يشاركون بها في مشاريع ترميم، والمبادرات التطوعية، التي تساهم في تحقيق مستهدف رؤية المملكة «2030».