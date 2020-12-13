الجيش الصومالي يقتل 17 إرهابيا من الشباب بينهم 3 قيادات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي مقتل 17 إرهابيا في صفوف حركة الشباب الإرهابية، بينهم 3 قيادات أحدهم أجني، إثر عملية عسكرية جنوب البلاد.

وجرت العملية، السبت، في منطقة سبلالي بمحافظة شبيلى السفلى بتنفيذ من قوات دنب الصومالية الخاصة.



وقال بيان للجيش الصومالي، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "القوات الصومالية الخاصة دمرت في عملية نوعية بمديرية سبلالي في محافظة شبيلي السفلى مجمع القيادة العامة لجبهات تنظيم الشباب الإرهابي".

وأضاف البيان أن "القاعدة كانت معقل لعناصر مليشيات الشباب التابعة لفيلق الجبهات المعني بالحروب الميدانية".

وبحسب البيان، فقد اقتحمت القوات الصومالية المركز، في وقت كان يتواجد فيه القيادات وعناصر من الشباب الذين لقوا حتفهم خلال العملية.

ونقل موقع "إذاعة صوت الجيش"، الرسمي عن مسؤولين أمنيين أن "العملية استهدفت القيادة العامة للجبهات التابعة بحركة الشباب الإرهابية، وحدثت اشتباكات محدودة وتمت العملية بنجاح بقتل جميع الإرهابيين".

وذكر المسؤولون أسماء القيادات الثلاثة وجنسياتهم وهم سليمان أبومحفوظ نائب مسؤول الجبهات تنزاني الجنسية، وأبو ياسر ياحيد مسؤول أمن قيادة الجبهات، سوري الجنسية، وحسن محمد عثمان، القائد الميداني لمليشيا الجبهات وهو صومالي الجنسية.

ويسعى الجيش الصومالي إلى تقليص قدرات حركة الشباب الإرهابية وضربها في العمق بشكل استباقي والحد من صحوة متوقعة من جانب الإرهابيين نتيجة للقرار الأمريكي بسحب القوات من الصومال بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.