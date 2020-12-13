شكرا لقرائتكم خبر عن المستجيرون من «نار» الأسعار بالاستشارة عن بُعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم كثرة المعانين من الأزمات والمشكلات النفسية من جميع الأعمار، وحاجتهم للحصول على استشارات نفسية، يظل ارتفاع أسعار المراكز النفسية حائلاً أمامهم، ما يدفعهم للصمت وتحمل ضغوطاتهم أو التوجه للإنترنت، بحثاً عن جلسات عن بعد بأسعار أقل تكلفة، مهما كانت نتائجها غير مضمونة النتائج.

وفي هذا السياق، تحدثت ريم الحبيب عن تجربتها في البحث عن مركز للاستشارات النفسية بسعر مناسب ليحصل طفلها البالغ من العمر 10 سنوات على جلسات استشارة للحد من مشكلة التبول اللاإرادي، ولكنها واجهت مشكلة ارتفاع الأسعار التي لا تقل عن 300 للجلسة الواحدة، وهو ما يعد مشكلة نظراً لحاجة طفلها لأكثر من جلسة، وقد أشارت سمر إلى محاولتها للبحث عن حلول بديلة عن الاستشارات النفسية لكن بدون فائدة تذكر.

من جهة أخرى، شاركت أسماء عبدالله معاناتها في البحث عن مستشارة نفسية بسعر مناسب، حتى تتمكن من مواجهة الاكتئاب الشديد الذي واجهها بعد ولادتها بطفليها التوأم، ولكن تفاجأت بارتفاع أسعار المراكز الاستشارية بشكل مبالغ فيه، حيث تصل الجلسات إلى 600 ريال للجلسة الواحدة، وقد توجهت بعد ذلك للبحث في الإنترنت عن جلسات استشارة نفسية عن بعد بأسعار أقل.

من جانبها، تحدثت إيمان بازيد عن المبالغ الطائلة التي قامت بدفعها لمراكز الاستشارات النفسية لمواجهة فوبيا الأماكن المغلقة الذي تعاني منه، وهو ما يتطلب استمرارية في الحصول على جلسات العلاج النفسي، وتبلغ قيمة الجلسة 500 ريال مرتين خلال الشهر الواحد، وتطالب إيمان بإيجاد مراكز استشارات نفسية بأسعار رمزية.