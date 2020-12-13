شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراكم النفايات الطبية.. تخصصي الطائف لشركة النظافة: نحمّلكم مسؤولية العدوى بسبب تقصيركم والان مع التفاصيل
وقال المجمع في إخطاره: «ننذرکم بسرعة تلافي جميع الملاحظات خلال 48 ساعة وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ اللازم نظاما ونحملكم ما ينتج عن ذلك من عدوى بسبب تراكم هذه النفايات». يأتي هذا الإنذار النهائي عقب إنذارات سابقة في إشارة لتفاقم الوضع، كما أن أمانة الطائف دخلت في وقت سابق على الخط، إذ حذرت الشركة نفسها من عدم إلقاء النفايات الطبية في المرمى دون معالجة لما تنظوي عليه من مخاطر بيئية.. إلا أن الأزمة مستمرة منذ أشهر.
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