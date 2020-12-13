شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات جازان: أين مدرستنا لتعليم القيادة ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - المبنى جاهز لإصدار الرخص

انتقد عدد من المواطنات تأخير إنشاء مدارس لتعليم قيادة السيارات في منطقة جازان على رغم مرور أكثر من 30 شهراً تقريباً على السماح للنساء بقيادة السيارات، وأكدن قطعهن مسافات طويلة للتوجه إلى مناطق أخرى توجد بها مدارس للتعلم على القيادة والحصول على الرخصة.

وفي هذا الإطار تقول المعلمة سارة عبدالعزيز، وهدى سويد: تتوجه الكثير من المواطنات إلى المواقع البرية وخارج العمران لتعلم قيادة السيارات نظرا لغياب المواقع الرسمية والمخصصة لتعليم المرأة على الرغم من الوعود التي أطلقتها إدارة المرور ووزارة التعليم في وقت سابق بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء.

وأضافت نوال حسن: رغم إجادتي قيادة السيارة منذ 6 أعوام إلا أنني حرصت على الحصول على الرخصة واحترام النظام لكنني فشلت في ذلك لعدم وجود المدارس المعتمدة في منطقة جازان. فيما طالبت كل من نورة محمد وحصة عبدالله إدارة المرور بجازان بسرعة إنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات في المنطقة لاسيما أن الكثير من الموظفات بحاجة إلى الانتقال من أماكن سكنهن إلى مواقع أعمالهن دون الحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد اللذين سيبذلانهما في حال استخدمن وسائل المواصلات أو استقلال سيارة أجرة.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن جامعة جازان وعددا من الجهات ذات العلاقة بصدد توقيع مذكرة تعاون لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء بجازان.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت مصادر في مدرسة فن القيادة لتعليم القيادة للسيدات بمحافظة بيشة جاهزية مبنى المدرسة في بيشة لبدء إصدار رخص القيادة للسيدات، مشيرة إلى أن المدرسة تضم 15 جهاز سميليتور للتدريب على القيادة، و10 سيارات حديثة، إضافة إلى 15 مدربة.

جاهزية مدرسة بيشة للقيادة

15 جهاز سميليتور

10 سيارات حديثة

15 مدربة للسيدات