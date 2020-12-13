شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تخرّج الدفعة الأولى من ماجستير التعليم الطبي والان مع التفاصيل
وأكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي أن الخريجين سيكون لهم الأثر الفاعل في رفد القطاع الصحي وتجويد خدماته، مع التحسن المتوقع في تطوير مناهج التعليم في الكليات الصحية. وكشف الحميزي عن خطة الكلية لطرح عدد من برامج الدراسات العليا خلال الفترة القادمة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، في تخصصات المعلوماتية الصحية والصحة العامة والتعليم الطبي، تلبي احتياجات برامج التنمية والتطوير وإثراء الإنتاج البحثي في المملكة، علاوة على أنها ستكون أحد روافد الاستدامة المالية للجامعة.
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