شكرا لمتابعة خبر عن اللجنة الوطنية للجان العمالية: ليس لدينا جهة مسؤولة عن التأكد من شهادات الوافدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعترف ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، بأنه ليس لدينا جهة محددة مسؤولة عن التأكد من شهادات الخبرة التي يأتي بها العمال الوافدين. اعترف ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، بأنه ليس لدينا جهة محددة مسؤولة عن التأكد من شهادات الخبرة التي يأتي بها العمال الوافدين. وقال الجريد خلال برنامج " يا هلا " : " نحن في خطر، ولا يوجد جهة نستطيع مراجعتها للتأكد من شهادة العامل الوافد، على عكس الموظف السعودي، يمر بعدة اختبارات ومراحل كثيرة حتى يتم تعيينه " .

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