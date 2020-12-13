شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة على أحد المشاركين بمهرجان الإبل بسبب " تجميل الشفاه " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقوباتها بحق أحد المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه للون الشعل، بعد ضبط حالات العبث من اللجنة الطبية المتخصصة.

وبينت اللجنة أن نوع العبث " سحب جائر في الشفاه "، وتم استبعاد الإبل المخالفة من المشاركة، وتعليق مشاركة المخالف وهو كويتي الجنسية، حتى سداد المقابل المادي المقرر.

ودخل العبث لتجميل الناقة عالم الإبل، باللجوء إلى الطرق الصناعية للتجميل، ولكنَّ مسؤولي مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل أوقفوا تلك الطرق التحايلية بلجنة مختصة، تستطيع أن تكشف هذه التلاعبات بكل سهولة، وفرضت عقوبات صارمة للحد من تلك الممارسات.