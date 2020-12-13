«ديوان المظالم» يعلن موقفه من تأخر الدعاوى المقامة أمام المحكمة العمالية

ردًا على شكوى مواطن..
أوضح «ديوان المظالم»، اليوم السبت، نطاق اختصاصاته في القضايا التي ينظرها، وموقفه من تأخر الدعوى المقامة أمام المحكمة العمالية.
وأفاد «ديوان المظالم» عبر حسابه على «تويتر» بأنه لا يختص بنظر الدعاوى العمالية، وأن «محاكمه الإدارية منوطة بالفصل في الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها وفقًا للتفصيل الوارد في المادة ١٣ من نظام ديوان المظالم».
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: «عندي قضية بالمحكمة العمالية لها أكثر من سنة ونصف السنة متعطلة.. هل يمكنني رفع شكوى لديوان المظالم وما هي الطريقة، وما الجهة الإدارية الأعلى من المحكمة العمالية للجوء إليها للتظلم من هذا التأخير؟».
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