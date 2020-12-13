«الجمارك» تحذر من المساءلة القانونية بسبب السجل التجاري

طالبت بعدم توكيل شخص آخر دون متابعته..
حذّرت الجمارك السعودية من خطورة توكيل شخص آخر لاستخراج السجل التجاري الخاص، ما قد يعرض صاحب السجل للمساءلة القانونية في حال استغلال سجله في أعمال غير نظامية.
وأوضحت الجمارك الأمر في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: إصدارك وكالة شرعية للآخرين تعطي للوكيل الحق في استخراج سجل تجاري باسمك، وممارسة الوكيل لأعمال الاستيراد والتصدير بسجلك قد يعرّضك للمساءلة القانونية في حال قام بأعمال غير نظامية مستغلًا بها سجلك التجاري.
وأرفقت بتغريدتها إنفوجرافًا، طالبت فيه من يريد استخراج سجل تجاري بعدم توكيل شخص آخر لاستخراج سجل تجاري باسمك دون متابعة أعماله، كما طالبته بمتابعة ومراجعة أعمال السجل التجاري المسجل باسمه.
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