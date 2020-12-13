

‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة، لافتة النظر إلى أن المرأة

وقالت "الشمري" في تصريحٍ لها عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم : إن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم و الريادة للمرأة السعودية .

// انتهى //

00:54ت م

0101



‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة، لافتة النظر إلى أن المرأة السعودية خطت خطوات متسارعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالات.وقالت "الشمري" في تصريحٍ لها عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم : إن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم و الريادة للمرأة السعودية .// انتهى //00:54ت م0101

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان العربي تشيد بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.