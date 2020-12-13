السعودية اليوم / تونس تسجل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و 393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 836 وفاة.

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تونس 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و 393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 836 وفاة.// انتهى //00:46ت م0100

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