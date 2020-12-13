سياسي / مباحثات بين مصر والعراق



‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

عُقدت اليوم جلسة مباحثات على المستوى الوزاري بين الجانبين المصري والعراقي بالعاصمة القاهرة.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لدفع العمل المشترك وتفعيل جميع أوجه التعاون لمصلحة شعبي البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال رئاسته جلسة المباحثات الثنائية، أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل للإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" التي ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها.

من جانبه نوّه نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال ،بحرص العراق على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية،التي سيجري البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذها، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المشروعات من الوزارات المعنية بالبلدين.

ووقع الجانبان المصري والعراقي في ختام جلسة المباحثات الثنائية، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط بالبلدين، بالإضافة إلى توقيع "بروتوكول" تعاون في مجال البحث الزراعي بين وزارتي الزراعة بالبلدين.

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21:54ت م

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