السعودية اليوم / لبنان تسجل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

// انتهى //

21:02ت م

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بيروت 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 145245 .وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.// انتهى //21:02ت م0076

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