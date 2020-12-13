السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تعلن فتح باب التقديم على الوظائف الأكاديمية غداً



حفر الباطن 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت جامعة حفر الباطن، عن فتح باب التقديم على وظائف أعضاء هيئة الدريس (أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ) في 10 تخصصات، لحملة شهادة الدكتواره.

وأوضحت الجامعة أن مدة التسجيل، تبدأ من يوم غدٍ الأحد حتى 5 / 5 / 1442هـ عبر المنصة الإلكترونية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس على الرابط: https://portal.uhb.edu.sa/Academy2020/ .

يأتي ذلك ضمن خطة الجامعة لتوطين الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1442هـ (رجال، نساء) في التخصصات العلمية التالية: (صيدلة، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، التمريض، تغذية إكلينيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة التصميم الداخلي، علوم بيانات، علوم حاسب).

وأفادت الجامعة أنه يشترط للتقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وكذلك التوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن تكون الدراسة عن طريق الانتظام والتفرغ في كل المراحل، واجتياز المقابلة الشخصية.

// انتهى //

20:16ت م

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