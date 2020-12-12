السعودية | المملكة.. 3 منجزات تعليمية دولية في أقل من أسبوع

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة.. 3 منجزات تعليمية دولية في أقل من أسبوع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 11:58 مساءً, 12 ديسمبر 2020 م المناطق_الرياض نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق 3 منجزات تعليمية دولية في أقل من أسبوع، تمثلت في تقدمها في جميع مؤشرات الاختبارات الدولية «timss2019»، مقارنة بنتائج 2015. كما حلت السعودية الأولى عربيا، في مجال دعم الأبحاث المتعلقة بـ«كوفيد 19» والـ17 عالميا. وكذلك حصدت المملكة المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020 متقدمة 10 مراكز عن عام 2019.

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