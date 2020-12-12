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اليوم.. مؤتمر الصحة يستعرض آلية اعتماد لقاح فايزر بيونتيك في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والموجة الثانية، وخريطة الإصابات الأسبوعية، وأبرز الاستفسارات على مركز خدمة 937، وإحصائيات الحالات والخدمات الصحية محليًّا.
كما يستعرض د. عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، خلال المؤتمر، عدة مواضيع منها “تسجيل لقاحات كورونا كوفيد 19 في المملكة العربية السعودية”، والآلية التي اعتمدت بها الغذاء والدواء لقاح “فايزر بيونتيك”، كما يتحدث عن مأمونية اللقاحات بعد استخدامها.
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