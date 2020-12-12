أيام قليلة تفصل عن توريد لقاح كورونا إلى المملكة

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وأفادت الوزارة في بيانها بأن اللقاح سيجري لاستقبال توريده خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة، لافتة إلى أنه أجري 32958 فحصا مخبريا جديدا.وقالت «إن أخذ اللقاحات يسهم في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، حيث توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى»، مبينة أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.38%.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونها وسيلة مهمة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.
إجمالي الحالات 359,749
الحالات النشطة 3366
المتعافون 350,347
الوفيات 6036
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