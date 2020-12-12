شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يطلب أفكارًا ترفيهية من متابعيه:" شدوا حيلكم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن كواليس الاجتماع الخاص بمبادرة أفكار الترفيه.

وقال " آل الشيخ ":" أنهيت أنا وزملائي في هيئة الترفيه اجتماع الاختيارات للمبادرة حتى الآن لم يتم الموافقة إلا على ١١ فكرة ومتبقي ٩ أفكار لذلك سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي من الآن "، مضيفا:" شدوا حيلكم ".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أطلق مبادرة أفكار الترفيه، لاختيار أفضل 20 فكرة ترفيهية، قائلا:" نتيح الفرصة لكل سعودي وسعودية والمقيمين أيضًا؛ حيث سيرسل المتقدمين مقطع مدته 3 دقائق يشرح فيهم فكرة ترفيهية قادر على تنفيذها وتفيد الهيئة في نفس الوقت»، مطالبًا بعدم إرسال مقاطع فيديو غير مفهومة تهدر وقت الموظفين بالهيئة ".

وأضاف:" سنفرز جميع مقاطع الفيديو، وأهم 20 مبادرة ستتبناها الهيئة في جميع مناطق المملكة، لكن لا بد أن تكون الفكرة جديدة ".