شكرا لمتابعة خبر عن سبب إصابة متناولي الجراد بالتسمم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

‏قال مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشهراني، إن أسراب الجراد المنتشرة حاليًّا في المملكة تسبب التسمم لمتناولها.

وأضاف " الشهراني " خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" نحن نكافح الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، ولا تؤثر على البيئة ".

وأوضح أن تناول الإنسان لهذه الأسراب يتسبب في إصابته بالتسمم نظرًا لأنه تم رشها بمبيدات كيميائية، مشيرا إلى تحذيرات وزارة البيئة من تناول هذا الجراد.