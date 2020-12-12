شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " توضح سبب سماح المملكة باستيراد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزارة الصحة، أن لقاح كورونا المستجد آمن، مشيرة إلى أنه وسيلة فعالة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وكشفت وزارة الصحة عن سبب أخذ اللقاحات، مضيفة:" للحماية من الفيروسات، وذلك بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، لتوفر للجسم الحماية من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها ".

وحول لقاح كورونا المستجد، أشارت الوزارة إلى أنه وسيلة فعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وقد تم خضوعه لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة عليه، مؤكدة أنه تتم مراقبة نتائجه باستمرار.