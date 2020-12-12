شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم المسح على الجوارب المخرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، حكم المسح على الجوارب المخرقة.
وقال " الخثلان " في مقطع فيديو:" إذا كان الخرق كبيرا لا يصح المسح على هذه الجوارب أما إذا كان الخرق يسيرا فيتسامح فيه ".
وأضاف " الخثلان ":" غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة وكثيرا منهم كانوا من الفقراء ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروق يسيرة ".
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