شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم المسح على الجوارب المخرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، حكم المسح على الجوارب المخرقة.

وقال " الخثلان " في مقطع فيديو:" إذا كان الخرق كبيرا لا يصح المسح على هذه الجوارب أما إذا كان الخرق يسيرا فيتسامح فيه ".

وأضاف " الخثلان ":" غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة وكثيرا منهم كانوا من الفقراء ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروق يسيرة ".