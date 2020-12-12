شكرا لمتابعة خبر عن طلاب مدرسة في بريدة يتغيبون عن الدوام لسبب طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لرسالة بعث بها مدير إحدى المدارس في مدينة بريدة، يشير فيها إلى تغيب جميع الطلاب عن المدرسة بسبب طلوعهم مع أهاليهم إلى البر.

وبينت الرسالة المتداولة بين النشطاء أن مدير مدرسة الغماس غرب مدينة بريدة أرسل خطاباً إلى مدير تعليم القصيم يقول فيه: "مدرستنا ما فيها طلاب لأنهم طالعين للبر مع أهلهم".

وأوضح النشطاء أن الرسالة أرسلت بتاريخ ١٣٧٩/٩/١ هجرية.