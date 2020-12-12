شاهد.. قصة مواطن حوّل مزرعته إلى ملجأ للقطط والكلاب الضالة في الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): روى شاب من الأحساء قصة تحويله مزرعة إلى ملجأ يعتني فيه بالقطط والكلاب المريضة والضالة. روى شاب من الأحساء قصة تحويله مزرعة إلى ملجأ يعتني فيه بالقطط والكلاب المريضة والضالة. وقال الشاب الذي يدعى عبدالرحيم بوعريش:" الحيوانات أخذت جزء كبير من حياتي وأخذت هذه المزرعة للحيوانات فقط "، لافتا:" كل حيوان موجود بالمزرعة له قصة مؤلمة فالأغلب مريض وذوي احتياجات خاصة ". وأشار الشاب:" أوفر أكل خاص للقطط المريضة، وهناك كلاب تحتاج لرعاية خاصة "، متابعا:" أتمني أن تكون هناك ملاجئ للحيوانات الضالة والمريضة التي عانت لفترات طويلة في الشوارع ".

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