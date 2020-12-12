شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.