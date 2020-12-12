شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولات تفتيشية تفضح مخالفين يحصلون ضرائب أعلى بمنشآت تجارية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاه والدخل وأمانة الرياض والجهات الأمنية جولات تفتيشية ومداهمات لعدد من المنشآت التجارية المخالفة بالرياض . نفذت وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاه والدخل وأمانة الرياض والجهات الأمنية جولات تفتيشية ومداهمات لعدد من المنشآت التجارية المخالفة بالرياض . وأسفرت الجولات غن ضبط مخالفين متورطين في التستر الجاري والتلاعب بضريبة القيمة المضافة لأعلى من 15 % ، وفقاً لـ " الإخبارية ". وأكد المسؤولون استمرار الجولات التفتيشية لضمان ضبط السوق وعدم إستغلال المستهلكين وتحسين بيئة الإستثمار وحركة البيع والشراء .

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