شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» يوضح كيفية رفع شكوى ضد قاضٍ في المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت أنه يمكن رفع الشكوى ضد قاضٍ في محكمة، وذلك من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات.
وقالت الوزارة إنه يمكن التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال البريد الإلكتروني (هنـــــــــا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد للمجلس على الرقم (920002729).
وأضافت أنه يمكن أيضا تقديم شكوى عن طريق رابط تقديم شكوى على موقع المجلس الأعلى للقضاء من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .
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