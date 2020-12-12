شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "شتاء السعودية" يكشف تفاصيل الموسم الشتوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث باسم موسم "شتاء السعودية، عبدالله الدخيل، أن الموسم سيقدم أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، بالتعاون مع 200 شريك من القطاع الخاص

وقال الدخيل لقناة " الإخبارية"، إنه تم توزيع الوجهات الشتوية على 5 فئات، وهي الوجهات الباردة التي تشمل الحدود الشمالية وتبوك وحائل، والوجهات التاريخية.

وتابع : بالإضافة إلى المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام، والوجهات الجبلية مثل عسير والباحة، والوجهات الساحلية مثل أملج وينبع.