شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "شتاء السعودية" يكشف تفاصيل الموسم الشتوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف المتحدث باسم موسم "شتاء السعودية، عبدالله الدخيل، أن الموسم سيقدم أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، بالتعاون مع 200 شريك من القطاع الخاص
وقال الدخيل لقناة " الإخبارية"، إنه تم توزيع الوجهات الشتوية على 5 فئات، وهي الوجهات الباردة التي تشمل الحدود الشمالية وتبوك وحائل، والوجهات التاريخية.
وتابع : بالإضافة إلى المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام، والوجهات الجبلية مثل عسير والباحة، والوجهات الساحلية مثل أملج وينبع.
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