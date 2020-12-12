شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح مدى إمكانية سحب بلاغ فقدان "الهوية الوطنية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم االسبت، عدم وجود إمكانية لسحب البلاغ عن فقدان بطاقة "الهوية الوطنية".
وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها.
وأكد على عدم وجود إمكانية لإلغاء البلاغ، مطالبة من قدموا بلاغات إلى إكمال الإجراءات لإصدار بدل فاقد.
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