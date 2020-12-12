بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تكشف حيلة بعض المتاجر لتحصيل أموال غير مستحقة

طالبت بالإبلاغ فورًا عن هذه المخالفات..
كشفت «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، اليوم السبت، عن إحدى المخالفات التي ترتكبها بعض المحال التجارية عبر تحصيل أموال غير مستحقة، تحت بند ضريبة القيمة المضافة.
وبثت «الهيئة» مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «تويتر» يوضح كيفية ارتكاب تلك المخالفة، قائلة: «نوفّر للجميع قنوات للتبليغ.. نرصد معها كل مخالفة، ونعمل عليها بكل سرية تامة».
وأوضحت «الهيئة» أن الفاتورة الضريبية الصحيحة تتكون من 4 عناصر «اسم المتجر ـ الرقم الضريبي ـ تاريخ الشراء ـ خانة ضريبة القيمة المضافة».
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